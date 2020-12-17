الكويت تدعو إلى عقد القمة الخليجية بالسعودية في الخامس من يناير المقبل

أعلن وزير الخارجية والإعلام الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الخميس، عن تطلُّع بلاده إلى عقد القمة الخليجية في السعودية في الخامس من يناير المقبل، حسبا ذكرت صحيفة «القبس».

وجاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الكويتي، سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدين لدى دولة الكويت.

وأكد الناصر أن «الكويت مستمرةٌ على نهج أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد بعدم التدخُّل في الشؤون الداخلية للدول، والالتزام بالتضامن والوحدة الخليجية؛ وذلك لما فيه خيرُ وصالحُ شعوبِ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، معربًا عن تطلعه إلى انعقاد القمة الخليجية فعليًّا بضيافة المملكة السعودية في الخامس من يناير 2021.

وأشار الوزير إلى «التحديات التي واجهت دول مجلس التعاون خلال جائحة كورونا، لا سيما تلك المتعلقة بتقوية المنظومة الصحية وتعزيز مخزون الأمن الغذائي واختلالات التركيبة السكانية، علاوةً على فقدان دول المجلس زعيمين في هذا العام: الراحل السلطان قابوس بن سعيد، وأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد، بالإضافة إلى فقدان أحد أبرز رموز دول المجلس الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة».

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