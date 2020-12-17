السعودية | مجلس شؤون الأسرة وجمعية رعاية الطفولة يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الوعي المجتمعي بالطفولة

المناطق - واس

وقّع مجلس شؤون الأسرة وجمعية رعاية الطفولة مذكرة تفاهم بهدف توفير الدعم اللازم بما يحقق نشر التوعية وتعزيز وعي الأسرة بكل ما له علاقة بمرحلة الطفولة عن طريق تنفيذ المبادرات والبرامج والأبحاث وتفعيل المناسبات المتعلقة بالطفل.

ومثّل المجلس في توقيع المذكرة الأمين العام الدكتورة هلا التويجري، فيما وقع عن الجمعية رئيس مجلس الإدارة الجوهرة العجاجي.

واتفق الطرفان على تحديد إطار التعاون المشترك في مجال المسؤولية الاجتماعية، والتنسيق بينهما لتنفيذ البرامج والمبادرات والأنشطة التي تخدم الأطفال، بالإضافة إلى التعاون في إعداد الأبحاث والدراسات المتعلقة بالطفل، وإعداد النشرات والإرشادات الخاصة بالرضاعة الطبيعية، إلى جانب تعاون الطرفين في تفعيل المناسبات ذات العلاقة بالطفل.

ويسعى مجلس شؤون الأسرة إلى تحقيق أهدافه الرامية إلى تعزيز دور الأسرة في المجتمع والنهوض بها، والمحافظة عليها قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمُثل العليا، من خلال تنفيذ برامج مشتركة مع الجهات ذات الاختصاص، فيما تشارك جمعية رعاية الطفولة المجلس في الاهتمام والمسؤولية في مجال تطبيق وتنفيذ ونشر المسؤولية الاجتماعية، مما يؤهل الطرفان إلى تعزيز العمل المشترك وتنفيذ الأنشطة ذات الصلة.

يذكر أن جمعية رعاية الطفولة تنفذ عدداً من البرامج التي تهدف إلى الرفع من مستوى رعاية الطفل، وتقديم الدعم التربوي والتوعوي للأسرة ولمقدمي الرعاية للطفل، إلى جانب توعية المجتمع بأهمية مرحلة الطفولة وخصائصها، وضرورة الاستفادة من خبرات الآخرين واستقطابها، وتكوين بيت خبرة يستعان به لدعم ومساندة الطفولة.