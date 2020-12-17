استشارية لـ”المواطن”: وصول لقاح كورونا يعزز المناعة النفسية

2020-12-17

متابعات الخليج 365- محمد داوود - جدة

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قالت الاستشارية النفسية الدكتورة هويدا حسن، إن روح التفاؤل بقرب انتهاء الجائحة – بإذن الله- بعد وصول لقاح كورونا يعزز في نفوس أفراد المجتمع السعودي المناعة بالجوانب النفسية بعد وصول اللقاحات وبدء إعطاء التطعيمات، مبينة أن العالم شهد عامًا كاملًا من تداعيات كورونا، وبفضل الله سبحانه وتعالى جاء الوقت الآن لمحاصرة الفيروس الشرس، وهذا يتطلب من الجميع التعاون والصبر والحرص على أخذ اللقاحات حسب أولويات الخطة التي وضعتها وزارة الصحة.

فرحة وصول لقاح كورونا

وأشارت في تصريحات لـ “متابعات الخليج 365” ، إلى أن فرحة وصول لقاح كورونا والحرص على أخذه من قبل الجميع يجب ألا يقلل من شأن الإجراءات الاحترازية التي لا بد أن تطبق، ومنها ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، وغسل اليدين بشكل دائم، فالفيروس مازال مستمرًا، والوضع الراهن يتطلب استمرار التدابير الاحترازية إلى أن يتم رسميًا بانتهاء الجائحة تمامًا.

التسلح بروح العزيمة

وأكدت أن هذه المرحلة تعد أهم المراحل لتطويق كورونا، وبالتالي استمرار الجهود المبذولة من المجتمع وعدم التساهل، والتسلح بروح العزيمة والقوة والإيمان، فلم يوجد الداء في كوكب الأرض إلا وقد أوجد الله سبحانه وتعالى له الدواء، والحمد لله كانت هناك دروس مستفادة عديدة نتيجة الجائحة، وبإذن الله سنجني كل الخير في القريب العاجل.

