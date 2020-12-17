استشارية تحذر : العصائر المعلبة لا تدعم الجسم

2020-12-17

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

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دعت استشارية التغذية الدكتورة عبير محمد، إلى الحد من تناول العصائر المعلبة الجاهزة، مبينة لـ” متابعات الخليج 365“، أن سهولة الحصول على هذه العصائر في البقالات يشجع الكثير من الأفراد على تناولها، وهذا الأمر بالطبع غير صحي، إذ إن الأفضل هو تناول العصائر الطازجة التي تعد في المحلات المخصصة والمنازل.

العصائر المعلبة ترفع السكر والسعرات

وألمحت إلى أن العصائر المعلبة غير صحية من حيث نسبة السكر والسعرات الحرارية، كما أن العصائر الجاهزة لا تخلو غالبًا من الكيماويات التي تضاف لها لأغراض مختلفة، وهذه الكيماويات الضارة تتلف المغذيات الموجودة بالعصير وتفقده قيمته الغذائية، كما أن جزءًا من هذه الكيماويات يتحرر ويبقى بالجسم، ويمكن أن يتسبب في حدوث آثار تراكمية خطيرة.

مواد حافظة ومضرة

وبيّنت أنه بسبب السكريات الصناعية التي تحتوي عليها العصائر تزيد إمكانية إضرارها بالأمعاء، نتيجة احتوائها على المواد غير الطبيعية، والسكريات المصنعة، والمواد الحافظة، فالإفراط في تناولها يساعد على زيادة نسب التهاب الأمعاء نتيجة موادها غير الطبيعية، والتي لا تستطيع أحماض المعدة التعامل معها بسلاسة وهضمها، مما يتسبب في الإصابة بحالة من التلبك المعوي أو عسر الهضم، وصعوبة هضم الطعام.

فيتامينات ومعادن وألياف

وشددت على ضرورة حرص ربات البيوت على إعداد العصائر الطازجة في المنزل؛ لأنها تدعم الجسم بفوائد صحية؛ إذ تزوّد الجسد بالماء والمواد الغذائية سهلة الهضم مثل البروتينات، الكربوهيدرات، الأحماض الدهنين الضرورية، الألياف المذابة، الفيتامينات، المعادن، الإنزيمات والمغذيات النباتية، والطاقة التي تزيد من الشعور بالحيوية والنشاط، وتعزّز صحة الجهاز العصبي، كما يزود العصير الطازج الجسم بالطاقة ويقوّي جهاز المناعة، وللوقاية من الأمراض.

