5 أشياء احرصوا على نظافتها في المنازل بشكل دائم

2020-12-17

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

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دعا استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور مروان محمد، إلى ضرورة الاهتمام بنظافة وغسل 5 أمور تستخدم في المنازل وهي:

⁃ غسل الستائر، ويحبذ أن يكون ذلك كل شهر إذا كانت في الغرف العادية المستخدمة يوميًا، أما ستائر غرف المجالس فيمكن غسلها كل ٣ -٤ أشهر إذا لم يكن استخدامها بشكل دائم.

⁃ شراشف الأسرّة وأغطية المخدات كل ٤ -٥ أيام، مع الحرص على غسلها في الماء الحار.

⁃ تنظيف فلاتر المكيفات كل أسبوعين إذا كان استخدامها يوميًا، أما أقل من ذلك فيمكن تنظيفها كل شهر بشكل جيد.

⁃ غسل السجاجيد والموكيت بالبخار كل (٦) أشهر إذا كانت في الغرف العادية، وكل عام إذا كانت في غرف المجالس.

⁃ غسل دعاسات الأرجل كل شهر، إذ تعتبر حاضنة للأتربة والغبار.

تراكمات الأغبرة والأبخرة

وأضاف في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“، أنه يجب تشميس الغرف كل يومين؛ إذ إن ذلك يساعد على تغيير الهواء الملوث واستبداله بالهواء النقي، والتخلص من تراكمات الأغبرة والأبخرة المتصاعدة في الهواء جرّاء استعمال العديد من المنتجات المنزلية المختلفة التي تحتوي على مواد أو مركبات عضوية متطايرة، والتي قد تسبب العديد من المشاكل كالصداع، والتعب والإرهاق، والدوار، وغيرها من الأعراض المختلفة.

حشرة عث الغبار

واختتم الدكتور محمد بقوله: ” تشميس الغرف يساعد على عدم التعرض للأمراض والفيروسات والبكتيريا، كما يمنع حشرة عث الغبار من التواجد؛ لأنها تتضايق من أشعة الشمس، إذ تعتبر حشرة عث الغبار صغيرة لا يمكن مشاهدتها بالعين المجردة، وتعيش في الأسرّة والفرش والسجاد، وكذلك الأثاث الذي يعلوه الغبار والألعاب القديمة المُغبرة، وتعد أكثر محرضات الحساسية في البيوت”.

