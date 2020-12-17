بينهم رئيس عربي.. 11 زعيمًا التقاهم ماكرون أثناء حضانة فيروس كورونا

2020-12-17

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف محمود

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أعلن قصر الإليزيه إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا، اليوم الخميس، وهو حاليًا يخضع للعزل الذاتي وسيستمر لمدة سبعة أيام، على أن يتابع أعماله ونشاطاته عن بعد.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية أيضًا أن ماكرون خضع للفحص فور ظهور أول أعراض الإصابة عليه.

ما هي فترة حضانة فيروس كورونا ؟

فترة الحضانة هي الفترة بين التعرض للفيروس وظهور الأعراض على المريض، وقال العلماء إن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد، تتراوح بين 7 إلى 14 يومًا.

11 زعيمًا التقى بهم ماكرون في الأيام الأخيرة

التقى ماكرون برؤساء دول ومسؤولين رفيعي المستوى قبل أن تثبت إصابته بكوفيد-19 يوم الخميس، بما في ذلك القادة الأوروبيون في قمة عقدت يومي 10 و 11 ديسمبر وهم كالتالي:

1- الأربعاء 16 ديسمبر: رئيس الوزراء البرتغالي

لقاء مع رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا في قصر الإليزيه، وهو يخضع للعزل حاليًا.

ترأس ماكرون اجتماعًا لمجلس الوزراء حضره معظم الوزراء، بمن فيهم رئيس الوزراء جين كاستكس، الذي يخضع كذلك للحجر الصحي.

2- الاثنين 14 ديسمبر: 3 زعماء

حضر احتفالًا بالذكرى الستين لتوقيع اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في باريس، ومن بين الحاضرين، بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، تشارلز مايكل، رئيس المجلس الأوروبي، أنجيل جوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

3- الخميس والجمعة، 10-11 ديسمبر

اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل، وحضر كل من: أنجيلا ميركل، رئيس الوزراء الهولندي مارك روت، رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، رئيس الوزراء الإيطالي جوزيب كونت، رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين.

4- يوم الاثنين 7 ديسمبر

لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الإليزيه.



