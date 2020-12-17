فيديو.. ضبط 4 مخالفين امتهنوا تزوير فحوصات فيروس كورونا في الرياض

2020-12-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

ألقت شرطة الرياض القبض على 4 وافدين مخالفين لنظام الإقامة منهم 3 مصريين وسوري واحد امتهنوا تزوير تقارير فحوصات فيروس كورونا وبيعها إلى الوافدين الراغبين في العودة إلى بلادهم.

جاء ذلك بعد أن توفرت معلومات لدى الجهة المختصة في شرطة الرياض تتضمن قيام المخالفين باتخاذ إحدى الشقق كمقر لممارسة نشاطهم، وبعد مداهمة الموقع تبين أن المتورطين في هذه الجرائم بينهم طبيب في مستشفى خاص.

وقد أقر المقبوض عليهم بما نُسب لهم من جرائم، حيث يقدر ما تحصلوا عليه من ضحاياهم بمبلغ 120 ألف ريال.

