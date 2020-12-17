10 أطعمة رائعة تساعد على تخفيف الاكتئاب والقلق

2020-12-17

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

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من الصعب في كثير من الأحيان تجنب المواقف التي تضعك تحت التوتر والقلق أو تصيبك بالضغط والاكتئاب إلا أن هذه المشاعر تسبب الإجهاد المزمن وهو ما يمكن أن يكون له تأثير خطير على صحتك الجسدية والعاطفية، ومن المثير للاهتمام أن بعض الأطعمة والمشروبات قد يكون لها خصائص في تخفيف التوتر، بحسب موقع Health Line الطبي.

10 أطعمة تساعد على تخفيف التوتر والقلق

1- البطاطا الحلوة

قد يساعد تناول الكربوهيدرات الكاملة الغنية بالمغذيات مثل البطاطا الحلوة على خفض مستويات هرمون الإجهاد الكورتيزول، ووجدت دراسة استمرت 8 أسابيع على النساء اللواتي يعانين من زيادة الوزن أو السمنة أن أولئك الذين تناولوا نظامًا غذائيًا غنيًا بالكربوهيدرات الكاملة الغنية بالمغذيات لديهم مستويات أقل بكثير من الكورتيزول.

2- الخرشوف

يعتبر الخرشوف مصدرًا شديد التركيز للألياف وغني بشكل خاص بالبريبايوتكس، وهو نوع من الألياف يغذي البكتيريا الصديقة في أمعائك، وأشارت الدراسات إلى أنه يساعد في تقليل مستويات التوتر.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت إحدى المراجعات أن الأشخاص الذين تناولوا 5 جرامات أو أكثر من البريبايوتكس يوميًا عانوا بشكل أقل من القلق والاكتئاب والإجهاد.

يحتوي الخرشوف أيضًا على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين C و K وكلهم ضروريين من أجل الصحة.

3- الماتشا

تحظى الماتشا بشهرة واسعة في هذا الشأن لأنها غنية بـ L-theanine ، وهو حمض أميني غير بروتيني يتميز بخصائص قوية في تخفيف التوتر.

4- أعضاء الحيوانات

تعتبر أعضاء الحيوانات التي تشمل القلب والكبد والكلى للحيوانات مثل الأبقار والدجاج، مصدرًا ممتازًا لمجموعة فيتامينات ب، خاصة ب 12 و ب 6، وحمض الفوليك، وهم ضروريين للسيطرة على الإجهاد.

وتوفر شريحة واحدة فقط (85 جرامًا) من كبد البقر أكثر من 50% من القيمة اليومية لفيتامين ب 6 وحمض الفوليك.

5- البيض

البيض غني بالفيتامينات المتعددة والمعادن ومضادات الأكسدة بسبب خصائصه الغذائية الرائعة، كما أنه غني بالكولين بشكل خاص، وهو عنصر غذائي يوجد بكميات كبيرة في عدد قليل من الأطعمة ويلعب دورًا مهمًا في صحة الدماغ وقد يحمي من الإجهاد.

6- المحار

المحار يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الأمينية مثل التورين، والتي تمت دراستها لخصائصها المحتملة التي تعزز الحالة المزاجية وقد ثبت أن له تأثيرات مضادة للاكتئاب.

7- الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية مثل الماكريل والرنجة والسلمون والسردين غنية بشكل لا يصدق بدهون أوميغا 3 وفيتامين د، وهي عناصر مغذية ثبت أنها تساعد في تقليل مستويات التوتر وتحسين الحالة المزاجية.

8- البقدونس

البقدونس عشب مغذي مليء بمضادات الأكسدة، وهي مركبات تحمي من الإجهاد التأكسدي الذي يرتبط بالعديد من الأمراض، بما في ذلك اضطرابات الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق.

9- الثوم

تشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن الثوم يساعد في مكافحة التوتر وتقليل أعراض القلق والاكتئاب.

10- البروكلي

يشتهر البروكلي بفوائده الصحية الذي يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان وأمراض القلب واضطرابات الصحة العقلية مثل الاكتئاب، وهو غني بالمغنيسيوم وفيتامين سي وحمض الفوليك.

