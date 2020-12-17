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فيديو..ضبط مواطن يسلب عملاء البنوك في الرياض مستخدمًا سيارات مسروقة
متابعات الخليج 365 - الرياض
ألقت شرطة الرياض القبض على مواطن من أصحاب السوابق، تورط في سرقة المركبات واستخدامها في الترصد لعملاء البنوك وسلبهم ما بحوزتهم من مبالغ مالية.
وأفادت شرطة الرياض أن الجاني قد تورط في ارتكاب جريمتين بنفس الأسلوب الإجرامي واستولى من ضحاياه، على مبلغ 28000 ريال وهاتف جوال.
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