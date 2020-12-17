شكرا لقرائتكم خبر عن وقف الملك عبد العزيز يعلن بدء إجراءات تمليك العقارات لسكان بحرة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أعلن وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية بدء إجراءات تمليك المواطنين عقاراتهم الواقعة داخل نطاق حدود أراضي الوقف بمحافظة بحرة، وذلك ابتداء من (الأحد) 5 جمادى الأولى 1442، الموافق 20 ديسمبر 2020، عن طريق المكاتب الهندسية المعتمدة من أمانة الوقف لهذا الغرض.
وعلى المواطنين المعنيين بهذه المرحلة مراجعة الموقع الإلكتروني الرسمي لأمانة الوقف: www.azizia.org.sa لمعرفة المكاتب الهندسية المعتمدة من أمانة الوقف، المخولة باستقبال طلبات المواطنين، وتزويدهم بالاشتراطات والمتطلبات لإنهاء إجراءاتهم.
وأوضحت إدارة الوقف أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية الأمير خالد الفيصل.
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