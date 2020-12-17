السعودية | المياه الوطنية: فتح باب تأهيل المقاولين لتنفيذ أكثر من 500 ألف توصيلة مياه وصرف صحي في مختلف مناطق المملكة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقة واحدة - 5:35 مساءً, 17 ديسمبر 2020 م المناطق - الرياض أعلنت شركة المياه الوطنية اليوم دعوتها للشركات والمؤسسات الوطنية المتخصصة في تنفيذ أعمال البنى التحتية لشبكات المياه وشبكات الصرف الصحي، إلى التقدم لبرنامج تأهيل المقاولين لديها، تمهيداً لدعوتهم للمشاركة في تقديم العروض الفنية والمالية لمشروع “إيصال” الهادف إلى أبرام اتفاقيات إيصال خدمات المياه والصرف الصحي المنزلية لتنفيذ أكثر من 500 ألف توصيلة مياه وصرف صحي في مختلف مناطق المملكة. وأوضحت الشركة أن على المتقدمين للتأهيل إرفاق كافة الوثائق التي تبين خبراتهم السابقة وتثبت كفاءتهم الإدارية وقدراتهم الفنية في تنفيذ مشاريع مماثلة بالإضافة إلى خبرات وكفاءة الكوادر البشرية لديهم، وملاءة المتقدمين من الناحية المالية، مؤكدةً أنه سيطبق على هذه المشاريع المواصفات والاشتراطات الفنية المتبعة في شركة المياه الوطنية، ومعايير الجودة المعتمدة لديها، إضافة إلى النظر في سجل هذه الشركات خلال أعمالها السابقة ومراعاتها لكافة الوسائل الخاصة بالسلامة والصحة المهنية والمحافظة على البيئة. وبينت الشركة أن المشروع يتضمن 13 اتفاقية تغطي كافة مناطق المملكة، لتنفيذ أكثر من 269 ألف توصيلة مياه وما يزيد عن 232 ألف توصيلة صرف صحي، بهدف رفع نسب التغطية بشبكات المياه وشبكات الصرف الصحي ومواكبة النمو والطلب المتزايد على خدمات المياه والصرف الصحي في جميع المدن والمحافظات، واضافة أن مدة تنفيذ هذه المشاريع تصل إلى ثلاث سنوات. ودعت الشركة جميع المقاولين للتقديم والتسجيل والتأهيل في موعد أقصاه 1 يناير 2021 من خلال موقعها الرسمي www.nwc.com.sa ، والدخول إلى أيقونة الموردين، ورفع جميع الوثائق المطلوبة للتأهيل. أعلنت شركة المياه الوطنية اليوم دعوتها للشركات والمؤسسات الوطنية المتخصصة في تنفيذ أعمال البنى التحتية لشبكات المياه وشبكات الصرف الصحي، إلى التقدم لبرنامج تأهيل المقاولين لديها، تمهيداً لدعوتهم للمشاركة في تقديم العروض الفنية والمالية لمشروع “إيصال” الهادف إلى أبرام اتفاقيات إيصال خدمات المياه والصرف الصحي المنزلية لتنفيذ أكثر من 500 ألف توصيلة مياه وصرف صحي في مختلف مناطق المملكة. وأوضحت الشركة أن على المتقدمين للتأهيل إرفاق كافة الوثائق التي تبين خبراتهم السابقة وتثبت كفاءتهم الإدارية وقدراتهم الفنية في تنفيذ مشاريع مماثلة بالإضافة إلى خبرات وكفاءة الكوادر البشرية لديهم، وملاءة المتقدمين من الناحية المالية، مؤكدةً أنه سيطبق على هذه المشاريع المواصفات والاشتراطات الفنية المتبعة في شركة المياه الوطنية، ومعايير الجودة المعتمدة لديها، إضافة إلى النظر في سجل هذه الشركات خلال أعمالها السابقة ومراعاتها لكافة الوسائل الخاصة بالسلامة والصحة المهنية والمحافظة على البيئة. وبينت الشركة أن المشروع يتضمن 13 اتفاقية تغطي كافة مناطق المملكة، لتنفيذ أكثر من 269 ألف توصيلة مياه وما يزيد عن 232 ألف توصيلة صرف صحي، بهدف رفع نسب التغطية بشبكات المياه وشبكات الصرف الصحي ومواكبة النمو والطلب المتزايد على خدمات المياه والصرف الصحي في جميع المدن والمحافظات، واضافة أن مدة تنفيذ هذه المشاريع تصل إلى ثلاث سنوات. ودعت الشركة جميع المقاولين للتقديم والتسجيل والتأهيل في موعد أقصاه 1 يناير 2021 من خلال موقعها الرسمي www.nwc.com.sa ، والدخول إلى أيقونة الموردين، ورفع جميع الوثائق المطلوبة للتأهيل.

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