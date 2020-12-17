السعودية | الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل سفير بنغلاديش لدى المملكة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقتين - 5:09 مساءً, 17 ديسمبر 2020 م المناطق - واس استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد المغيدي اليوم , سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى المملكة الدكتور محمد جافيد باتواري والوفد المرافق له.

واستمع السفير خلال الزيارة لشرح عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب في المجالات الأربعة: الفكري، والإعلامي، ومحاربة تمويل الإرهاب، والعسكري، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.

وأشاد السفير البنغلاديشي بالدور الإيجابي الذي يقوم به التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب نحو إقامة شراكات إستراتيجية بين الدول الأعضاء والدول الداعمة والمنظمات الدَّولية، وتعزيز العَلاقات والتعاون المستمر مع جميع دول العالم من أجل رفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات الدَّولية والمعلومات والخبرات في مجال محاربة الإرهاب، والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليَّين.

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