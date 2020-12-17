السعودية | تأجيل القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي إلى يناير

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تأجيل القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي إلى يناير والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 ساعات - 1:54 مساءً, 17 ديسمبر 2020 م المناطق - الرياض قالت وكالة رويترز أمس الأربعاء نقلاً عن مصادر مطلعة إن القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي التي تعقد في شهر ديسمبر من كل عام تأجلت إلى شهر يناير المقبل.

وتستضيف البحرين القمة الخليجية في دورتها الـ41 بعد أن تقرر ذلك في قمة الرياض الأخيرة، فيما تواجه دول الخليج تحديات أمنية واقتصادية في ظل جائحة كورونا وتراجع إيرادات النفط وهو أمر من المتوقع أن يكون أيضا على جدول أعمال القمة.

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