شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مكة: ضبط شخصين أحدهما أطلق النار عشوائياً والآخر وثقه بفيديو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صرّح المُتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شخصان يطلق أحدهما النار من سلاح رشاش بشكل عشوائي، بينما يقوم الآخر بتوثيق ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليهما، وهما (مواطنان في العقد الثالث من العمر)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.



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