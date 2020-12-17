شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 181 إصابة جديدة بـ«كورونا».. ووفاة 11 حالة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس) تسجيل 181 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد 19»، فيما تم رصد تعافي 173 حالة إضافية، و11 وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 360.516 حالة، من بينها 3060 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 453 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 351.365 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6091 حالة وفاة، وبذلك ترتفع نسبة التعافي من كورونا في السعودية لتصل إلى 97.46%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 0.84%، ونسبة الوفيات 1.68%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (45)، منطقة مكة المكرمة (37)، المنطقة الشرقية (33)، منطقة المدينة المنورة (26)، منطقة عسير (10)، منطقة القصيم (9)، منطقة الجوف (6)، منطقة تبوك (5)، منطقة نجران (4)، منطقة حائل (3)، منطقة جازان (2)، منطقة الحدود الشمالية (1).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (34)، الدمام (14)، جدة (13)، المدينة المنورة (12)، ينبع (12)، مكة المكرمة (11)، الليث (6)، تبوك (5)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (27)، المدينة المنورة (13)، ينبع (12)، جدة (11)، تبوك (8)، مكة المكرمة (8)، الدمام (5)، الظهران (5).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.