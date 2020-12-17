بالفيديو.. استشاري أمراض معدية يسجل شعوره بعد تطعيمه بلقاح كورونا

تلقى الاستشاري بالحرس الوطني الدكتور ماجد الشمراني، جرعة تطعيم فيروس كورونا، ليكون بذلك أول استشاري أمراض معدية يتلقى اللقاح.

وقال الدكتور الشمراني –وفقًا لتقرير قناة الإخبارية– إن حكومة المملكة اهتمَّت بإعطاء اللقاح للمواطنين والمقيمين، وكانت من أوائل الدول في ذلك، مشيدًا بالترتيبات الخاصة بأخذ اللقاح.

وأكد الدكتور الشمراني، أن اللقاح آمن وفعال تمامًا، وأنه لم يشعر بأي أعراض جانبية نتيجة اللقاح، موضحًا أنه أخذ الجرعة الأولى، وبعد ثلاثة أسابيع سيأخذ الجرعة الثانية.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، من أوائل من أخذوا لقاح كورونا، اليوم، مع انطلاق حملة التطعيم في المملكة، مؤكدًا أن التطعيم سيكون اختياريًّا لا إجباريًّا.

فيديو | أول استشاري أمراض معدية يتلقى جرعة لقاح #كورونا ويصف مشاعره#الإخبارية pic.twitter.com/4Axgb0m8aI — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 17, 2020

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