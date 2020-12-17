بالفيديو.. «الزعاق» يحدد موعد بداية «شدة البرد»

دخول ثاني نجوم المربعانية اليوم
أوضح المتخصص بالدراسات الفلكية والجيوفيزيائية الدكتور خالد الزعاق: «إننا دخلنا في مرحلة شدة البرد بدءًا من اليوم الخميس».
وقال الزعاق، عبر تويتر، إن المربعانية ثلاثة نجوم: الإكليل والقلب والشولة، مشيرًا إلى أن الإكليل هو بداية البرد، والقلب هو بداية شدة البرد، والشولة هو شدة البرد.
وأضاف الزعاق أن الإكليل انتهى. أما نجم القلب فبدايته اليوم ويستمر لمدة 13 يومًا، أي أنه متبق من المربعانية 26 يومًا.
وتابع الزعاق قائلًا، إن أبرد أيام السنة ثلاثة نجوم؛ هي القلب والإكليل وشباط الأول، وإن عدد الأيام الأكثر برودة 40 يومًا مثل عدد أيام المربعانية.
وأوضح أن نجم القلب يتزامن مع إقران تاسع، ويقال «إقران تاسع البرد اللاسع»، بينما تقول العرب: «إذا دخل القلب جاك الشتاء كالكلب وأصبح أهل البوادي في كرب».
متى شدة البرد ؟ pic.twitter.com/QouvFz4Qcs— د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) December 17, 2020
متى شدة البرد ؟ pic.twitter.com/QouvFz4Qcs— د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) December 17, 2020
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