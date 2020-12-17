السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يستقبل رئيس جامعة حائل



حائل 2 حمادي الثاني 1442هالموافق 17 ديسمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم , معالي رئيس جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم والرئيس التنفيذي لشركة جيمس التعليمية

وتم خلال الاستقبال عرض مشروع مدارس جامعة حائل العالمية الذي يهدف إلى إنشاء مدارس عالمية متميزة لتقديم البرامج التعليمية الدولية وبناء مقرات تغطي الاحتياجات التعليمية من مرحلة الروضة وحتى المدارس الثانوية وتقوم شركة جيمس التعليمية السعودية بتشغيلها .

حضر الاستقبال عدد من المسؤولين بجامعة حائل.

// انتهى //

15:55ت م

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حائل 2 حمادي الثاني 1442هالموافق 17 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم , معالي رئيس جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم والرئيس التنفيذي لشركة جيمس التعليمية السعودية ماجد المطيري.وتم خلال الاستقبال عرض مشروع مدارس جامعة حائل العالمية الذي يهدف إلى إنشاء مدارس عالمية متميزة لتقديم البرامج التعليمية الدولية وبناء مقرات تغطي الاحتياجات التعليمية من مرحلة الروضة وحتى المدارس الثانوية وتقوم شركة جيمس التعليمية السعودية بتشغيلها .حضر الاستقبال عدد من المسؤولين بجامعة حائل.// انتهى //15:55ت م0123

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