السعودية اليوم / أمين الشرقية يجتمع مع الإدارة العامة للجودة والتميز المؤسسي



الدمام 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واس

ناقش معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير خلال اجتماعه مع الإدارة العامة للجودة والتميز المؤسسي , الجوانب المتعلقة بجائزة الأمين للتميز.

واطلع معاليه على مراحل العمل المستقبلية للإدارة للارتقاء بمستوى الجودة في المشاريع والخدمات المقدمة ونشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي والتحسين المستمر.

كما استعرض الاجتماع تطوير خدمات تطبيق الجودة والتميز المؤسسي والوظيفي وخلق بيئة تنافسية بين منسوبي ومنسوبات الأمانة، وكذلك الوكالات والإدارات والبلديات، وبناء إطار عمل مؤسسي لتحسين مستوى الخدمات وعملية تقديمها والارتقاء بآليات ووسائل تقديم هذه الخدمات في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

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15:52ت م

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