السعودية اليوم / تزويد أنفاق العاصمة المقدسة بـ١٨ كاميرا و١٥ علبة للإنذار ومكافحة الحريق



مكة المكرمة 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واس

زودت أمانة العاصمة المقدسة شبكة الأنفاق في مكة المكرمة -التي تشكل عصباً رئيسياً في التنقلات المرورية والربط بين مناطق وأحياء العاصمة المقدسة- , بـ١٨ كاميرا، وتمديد كابلات الشبكة والطاقة بطول ٥٦٠٠ م في أنفاق الفيصلية، إضافةً إلى تشغيل وصيانة ١٥ علبة للإنذار ومكافحة الحريق، وتشغيل وصيانة وحدات توليد الطاقة الاحتياطية.

كما قامت الإدارة العامة للجسور والأنفاق بتنفيذ أعمال النظافة الدورية لحوائط ومعابر المشاة في الشوارع والميادين العامة بمكة المكرمة وتفقد جاهزيتها بشكل مستمر.

وتشرف الأمانة على تشغيل وصيانة جميع عناصر شبكة الأنفاق من خلال جهاز فني متخصص مكون من مهندسين ومشرفين وفنيين متخصصين، وكانت الأمانة قد أبرمت الكثير من المشاريع الخاصة بصيانة وتشغيل شبكات الأنفاق، وذلك من أجل تقديم أفضل الخدمات لأهالي العاصمة المقدسة وزوار بيت الله الحرام.

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15:50ت م

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