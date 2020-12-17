السعودية اليوم / 586 مولوداً في مستشفى الولادة والأطفال خلال شهر نوفمبر



حفر الباطن 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واس

قدم مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة حفر الباطن خلال شهر نوفمبر الماضي خدماته العلاجية والتشخيصية لـ 2365 مراجعًا من خلال العيادات الخارجية للنساء والأطفال.

وأوضحت صحة حفر الباطن أن عدد العمليات التي أجريت بالمستشفى بلغ 297 عملية، فيما بلغ عدد الولادات 586 ولادة.

يذكر أن صحة حفر الباطن طورت مستشفى الولادة والأطفال بزيادة عدد غرف الولادة إلى 12 غرفة وتجهيزها بأسرة جديدة و زيادة عدد العيادات وتوسعة المختبر وبنك الدم، مما يعزز من قدرة المستشفى على الأداء وتحسين جودة الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للمستفيدين.

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15:47ت م

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