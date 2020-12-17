السعودية اليوم / تسجيل 2545 إصابة جديدة في باكستان بفيروس كورونا



إسلام آباد 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واس

سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 2545 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 71 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9080 حالة وفاة.

// انتهى //

14:48ت م

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إسلام آباد 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 2545 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 448522 حالة، منها 42851 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 71 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9080 حالة وفاة.// انتهى //14:48ت م0099

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