

بروكسل 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيطلق بشكل جماعي عمليات التطعيم ضد فيروس

وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل: إن إطلاق عمليات التطعيم تظل رغم ذلك رهن موافقة الوكالة الأوروبية للأدوية التي ستجتمع يوم 21 ديسمبر في لاهاي.

// انتهى //

14:44ت م

0098



بروكسل 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيطلق بشكل جماعي عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في الفترة بين 27 إلى 29 ديسمبر الجاري.وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل: إن إطلاق عمليات التطعيم تظل رغم ذلك رهن موافقة الوكالة الأوروبية للأدوية التي ستجتمع يوم 21 ديسمبر في لاهاي.// انتهى //14:44ت م0098

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الاتحاد الأوروبي يطلق عمليات التطعيم ضد كورونا يوم 27 ديسمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.