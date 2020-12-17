شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 181 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الخميس 17 ديسمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تسجيل 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا. وأكدت أنه تم تسجيل 173 حالة تعافٍ جديدة من كورونا في المملكة.

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