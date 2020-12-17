شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع مواد إيوائية للنازحين في مأرب والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مواد إيوائية شملت 40 خيمة و 240 بطانية و 80 بساطا للنازحين من محافظة إب إلى مخيم الجفينة بمحافظة مأرب.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق .