شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرعى ملتقى حصاد جامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، يوم الأحد القادم، الملتقى السنوي لحصاد جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للمجتمع، في دورته الخامسة والسادسة للعامين الجامعيين 1439-1440هـ و 1440-1441هـ، الذي تنظمه الجامعة ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى في المدينة الجامعية، مع إتاحة نقل الملتقى (عن بُعد) عبر الاتصال المرئي من خلال منصات التواصل الاجتماعي للجامعة.

ونوه رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الربيش، برعاية سمو أمير المنطقة الشرقية للملتقى، والذي يأتي امتداداً لما يوليه سموه من اهتمام بدور صروح التعليم في خدمة المجتمع والتنمية المستدامة، مسلطاً الضوء على جهود الجامعة وما بذلته في خدمة المجتمع في ظل جائحة فيروس كورونا ويوثق النقلة النوعية التي تشهدها الجامعة بعد استقلال أنظمتها وَفْق نظام الجامعات الجديد.

من جانبه، عدّ وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبدالله القاضي، حصاد هذا العام نتاج عام من التميز والعمل والمجد كتتويج للإنجازات التي كان لها بالغ الأثر في تحقيق أهداف وتوجهات الجامعة في خدمة المجتمع وبالأخص المسؤولية المجتمعية المستقاة من خطة الجامعة الإستراتيجية.

فيما أوضحت عميدة عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة الدكتورة فاطمة الملحم، أن الملتقى يستعرض ما وثقه نظام بنك المسؤولية المجتمعية بالجامعة من عطاء تكاملي ملهم جادت به كليات الجامعة وعماداتها المساندة وعموم إداراتها ومرافقها الصحية للمجتمع عبر برامج ومشاريع تنوعت بشكل متناغم في تخصصاتها ومجالاتها، مشيرة إلى أنه سيتم خلاله تكريم رواد الأداء المجتمعي من أصحاب الأرقام القياسية لعدد ساعات المسؤولية المجتمعية على مستوى الجهات والأفراد الذي يعزز ما حققته الجامعة من أثر مجتمعي تنموي.