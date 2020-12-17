شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج عالمي .. المملكة تؤمن أطفالها في" الفضاء السيبراني " والان نبدء بالتفاصيل
كما أنه جاء ترجمة عملية لمبادرة سمو ولي العهد المعلنة فبراير الماضي التي تعنى بتطوير أفضل الممارسات والسياسات والبرامج التي من شأنها حماية الأطفال أثناء استخدامهم الانترنت ، تؤكد حجم التقدير الدولي الكبير الذي تجده جهود السعودية من المنظمات الدولية المرموقة في هذا المجال.
وأشار متخصصون إلى أن المملكة تؤمن بأهمية العمل الجماعي والتشاركي في مواجهة التهديدات الموجهة ضد الأطفال في الفضاء السيبراني وهو ما أثمر عن إرشادات ساهم في تطويرها أكثر من 50 جهة عالمية بأكثر من 20 لغة لتقديم ما لا يقل عن 50 برنامج تدريبي لكافة أطفال العالم.
مؤكين أن إشادة الأمم المتحدة بدور المملكة الكبير في هذه الاتفاقية التي تنطلق من مبادرة سمو ولي العهد ، يعكس حجم التقدير الدولي لها وجهودها الرامية لتطوير أفضل الممارسات والسياسات لحماية أطفال العالم من التهديدات السيبرانية المتزايدة خلال استخدامهم الانترنت.
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