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الدرونز تواجه غزو الجراد الصحراوي في السعودية
تسهم في خفض تكاليف المسح والاستكشاف
متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي- الرياض
دشن مدير عام مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة المهندس محمد بن حسين الشمراني اليوم المرحلة الأولى لمشروع الطائرات بدون طيار لأعمال استكشاف الجراد الصحراوي.
وأوضح مدير مشروع التقنيات الحديثة المهندس فهد الحامد أن هذا يأتي ضمن المرحلة الأولى، حيث وفرت وزارة البيئة والمياه والزراعة طائرتين درونز الأولى ثابتة الجناح، والثانية عمودية، حيث ستكون المرحلة الثانية هي توفير طائرتين درونز بنهاية يناير 2021 للقيام بعمل المسح والاستكشاف تدعم المرحلة الأولى وتغطي جميع المناطق.
وتعد المملكة ضمن أوائل الدول التي أدخلت التقنيات الحديثة في أعمال استكشاف ومكافحة الجراد، حيث سيتم في المرحلة الثالثة استخدام طائرة درونز عمودية من قبل شركة صينية مزودة بأحدث أجهزة الرش وذلك لتسهيل أعمال مكافحة الجراد في بعض المواقع الوعرة التي يصعب وصول السيارات إليها.
وتساهم هذه التقنيات الحديثة في خفض تكاليف المسح والاستكشاف، كما توفر الكثير من الجهد والمخاطر المتعلقة بأعمال الفرق الميدانية في مكافحة آفة الجراد، حيث يمكن لهذه التقنية توفير قاعدة بيانات يسهل تحديثها باستمرار عبر برامج عالية الأداء في تحليل ومعالجة البيانات.
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