شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة العاصمة المقدسة: تنفيذ قنوات صندوقية مُغلقة لتصريف مياه الأمطار بمخططات ولي العهد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تواصل وكالة التشييد والصيانة بأمانة العاصمة المقدسة أعمال التشييد والصيانة والنظافة لشبكات تصريف مياه الأمطار والسيول، وتنفيذ شبكات البُنى التحتية لاستيعاب كميات الأمطار وإيصالها بشكل آمن لمجرى وادي عرنة، وذلك لحماية مخططات ولي العهد والمناطق الأخرى المحيطة بها. واشتملت الأعمال المنفذة من قبل الإدارة العامة لشبكات السيول تنفيذ قنوات صندوقية مغلقة بطول 255م في مخططات ولي العهد، وتنفيذ أغطية خرسانة مسلحة للمناهل بأجياد بمساحة 162م٢، ومواصلة أعمال نظافة قنوات التصريف السطحي بطول 8300م في (المسفلة، الشرائع، العزيزية، جنوب مكة، العمرة، أجياد، والمعابدة)، إضافةً إلى تنظيف 255 غرفة تجميع وتفتيش في (العتيبية، الشرائع، العزيزية، والشوقية)، وتأتي هذه الأعمال المتواصلة للرفع من كفاءة شبكات السيول والأمطار بالعاصمة المقدسة ودرء أخطار السيول.



كانت هذه تفاصيل خبر أمانة العاصمة المقدسة: تنفيذ قنوات صندوقية مُغلقة لتصريف مياه الأمطار بمخططات ولي العهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.