شكرا لقرائتكم خبر عن «عقارات الدولة»: 3 أيام متبقية على استقبال طلبات التملك والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة لهيئة عقارات الدولة، أنه تبقت ثلاثة أيام أيام فقط على موعد استقبال طلبات تملك أو تعديل العقارات للمواطنين عبر منصة «إحكام»، التي سيتم إطلاقها مع بدء التقديم يوم (الأحد) القادم.
وبينت الأمانة أن اللجان ستبدأ باستقبال الطلبات من يوم (الأحد) القادم ولمدة عام كامل، عبر نظام إلكتروني سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القادمة، وإرفاق كافة المستندات الداعمة لطلبات التملك.
كانت هذه تفاصيل خبر «عقارات الدولة»: 3 أيام متبقية على استقبال طلبات التملك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.