«الموارد البشرية»: زوجة المواطن خارج المهن المقصورة على السعوديين

لا يتم احتسابها وزوج المواطنة ضمن نسبة التوطين
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن زوجة المواطن وزوج المواطنة، لا يتم احتسابهما ضمن نسبة التوطين، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل ينفع تشغيل زوجة مواطن في وظيفة استقبال؟».
ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على موقع «تويتر»: «زوج المواطنة وزوجة المواطن لا يسمح لهما بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين ولا يتم احتسابهما ضمن نسبة التوطين».
وأضاف: «أم المواطنة وأم المواطن لا يحق لهما العمل في المهن المقصورة على السعوديين ولا يتم احتسابهما ضمن نسبة التوطين».
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