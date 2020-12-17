«الموارد البشرية»: زوجة المواطن خارج المهن المقصورة على السعوديين

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن زوجة المواطن وزوج المواطنة، لا يتم احتسابهما ضمن نسبة التوطين، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل ينفع تشغيل زوجة مواطن في وظيفة استقبال؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على موقع «تويتر»: «زوج المواطنة وزوجة المواطن لا يسمح لهما بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين ولا يتم احتسابهما ضمن نسبة التوطين».

وأضاف: «أم المواطنة وأم المواطن لا يحق لهما العمل في المهن المقصورة على السعوديين ولا يتم احتسابهما ضمن نسبة التوطين».

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