لقاح كورونا.. «التخصصات الصحية»: سجِّلوا في «صحتي» و«أناة»

طالبت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بسرعة التسجيل على التطبيقات المختلفة والتابعة لوزارة الصحة، وذلك للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وقال الحساب الرسمي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبر موقع «تويتر»: «احجز موعدك لأخذ لقاح كورونا عبر صحتي وأناة»، مشيرًا إلى أن تطبيق «صحتي» لجميع أفراد المجتمع، أما «أناة» فهو تطبيق خاص بالممارسين الصحيين.

وتلقَّى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الخميس، الجرعة الخاصة بلقاح كورونا، وذلك بعد تسجيله في هيئة الغذاء والدواء.

كان وزير الصحة ذكر في وقت سابق، أنه ستتم إتاحة اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين حتى مخالفي الإقامة.

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