«النقل»: 19 ألف كم لتوسعة الطرق.. ومبادرات ضد كورونا

أوضحت وزارة النقل، المنجزات التي تم تحقيقها في مجالات النقل وبناء وتوسعة الطرق في المملكة على مدار العام الجاري 2020.

ونشرت وزارة النقل، في سلسلة تغريدات عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، عدد من الصور المعلوماتية «إنفوجراف» يبين كلا منها إنجازات الهيئة العامة للنقل والهيئة العامة للطيران المدني والهيئة العامة للموانئ.

إنجازات منظومة النقل 2020

وأوضحت وزارة النقل الإنجازات التي حققتها منظومة النقل خلال العام الجاري ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرق من خلال:

- توسعة شبكة الطرق بإضافة 1963 كم، لتعزيز زيادة المملكة عالميًا في شبكة الطرق.

- استخدام 223000 من الأسفلت لتنفيذ وصيانة الطرق بزيادة عن العام السابق بمقدار20 %.

- 58000 كم من طرق المملكة تم تغطيتها بتقنية الاهتزازات التحذيرية.

- 15900 لوحدة تحذيرية وإرشادية تم تركيبها على الطرق.

- 5700 كم من العلامات الأرضية تو وضعها.

- 50000 من الطرق الترابية تم صيانتها لتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية بها.

- تنفيذ السلكي العالي الشد بطول2048 كم بنسبة تزيد عن 76% مقارنة بالعام السابق.

- تنفيذ الحواجز الوقائية على بعض الطرق بطول 1379 كم.

- تنفيذ أعمال الدهانات للطرق بطول 63 كم.

- تزويد الطرق بأكثر من 12600 وحدة عيون قطط تحذيرية.

كما أوضحت وزارة النقل، أنه تمت دراسة تنفيذ مشروع الجسر البري الرابط بين شرق المملكة وغربها، وكذلك دراسة إمكانية تنفيذ تقنية الهيبرلوب في المملكة خلال الفترة المقبلة.

مبادرات استثنائية لمواجهة كورونا

واستعرضت وزارة النقل، كذلك المبادرات التي قدمتها لمواجهة تداعيات أثار انتشار فيروس كورونا المستجد خلال العام الجاري، وتتمثل في:

- توطين نشاط توجيه المركبات حيث بلغ عدد السائقين 809 آلاف سائق و802 سائقة.

- إطلاق الهوية الجديدة للأجرة.

- تنظيم أنشطة نقل البضائع والمركبات.

- تنظيم عمل نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية.

- اعتماد لائحة النقل التعليمي.

- دخول 288608 مركبات للسوق بمعدل زيادة 38% عن العام الماضي.

- التوسع في عملية التتبع في منصة وصل حيث تم تسجيل أكثر من 95 مليار عملية للموقع مقارنة بـ27 مليار عملية عن العام السابق.

- تأجيل سداد المخالفات المالية لمدة 3 أشهر.

- تمديد المهل الممنوحة في الآليات التنفيذية للوائح الآجرة ووسيط الآجرة والتوجيه، تأجير السيارات ووسطاء التأجير، نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات لمدة 4 أشهر.

- تأجيل تقديم شهادة الفحص الفني الدوي لإصدار وتجديد بطاقات التشغيل لمدة4 أشهر حيث بلغ عدد المستفيدين 19069 مستفيدا.

- تأجيل الارتباط بمنصة وصل لمدة 3 أشهر حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين أكثر من 33638 مستفيدًا.

- تقديم دعم مالي مباشر للأفراد العاملين في أنشطة توجيه المركبات والأجرة والحافلات لمدة 3 أشهر ودعم الأفراد العاملين في نشاط نقل الركاب بمبلغ 3000 ريال لمدة 3 أشهر.

- تمديد العمر التشغيلي لمركبات الأجرة والحافلات لسنة إضافية حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 37000 مستفيد.

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