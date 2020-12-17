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عاجل : التحالف : سقوط صاروخ في صعده اطلقه الحوثي من صنعاء

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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران اطلقت صباح اليوم الخميس ( ١٧ ديسمبر ٢٠٢٠م ) صاروخ بالستي من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق ، و سقط بعد اطلاقه بمسافة (١٥٨) كلم داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعده).

وأوضح العميد المالكي استمرار المليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني باطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين .

مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعه لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية لحماية المدنيين بالداخل اليمني ، وحماية الأمن الاقليمي والدولي .

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