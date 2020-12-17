شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : أمريكا تقر أول اختبار منزلي لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

صرحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ، باستخدام أول اختبار COVID-19 سريع في المنزل بدون وصفة طبية طورته شركة Ellume الأسترالية.

تصل نتيجة الاختبار السريع والذي يتوافر قريبا في الصديلات وعبر عمليات الشراء عن بعد بقيمة 30 دولار النتائج مباشرة إلى هاتف المستفيد في حوالي 15 دقيقة. ووصف الدكتور بروك روسهايم ، أخصائي الصحة العامة في صحة فرجينيا ، الأمر بأنه "يغير قواعد اللعبة"، وقال خلال تصريحاته لموقع 13newsnow أن "هذه خطوة مهمة وتسمح بالوصول إلى أكبر عدد من نتائج للاختبار، وهو أحد الأمور التي ستساعدنا في مكافحة هذا الوباء ، عندما يكون لدينا وصول واسع النطاق للاختبار. لقد نما الوصول ونما. "

وقد أظهرت نتائج تجربة سريرية أمريكية شملت 198 فردًا تتراوح أعمارهم بين 2 و 82 عامًا أن اختبار Ellume دقيق بنسبة 96٪. يمكنه اكتشاف الفيروس لدى أي شخص أكبر من عامين ، حتى أولئك الذين لا تظهر عليهم الأعراض.

ومع ذلك ، أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تحذيرًا ، قائلة إن هناك فرصة ضئيلة للحصول على نتائج خاطئة مع أي اختبار لـ COVID-19.