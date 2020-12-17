شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 218 مخالفة وتسجيل 679 إنذارا للمنشآت بالباحة والان نبدء بالتفاصيل
وأسفرت تلك الحملات التي شملت مدينة الباحة وجميع محافظات المنطقة عن ضبط 218 مخالفة، فيما بلغ عدد الزيارات 7344 زيارة تفتيشية على المنشأة والمحال التجارية، جرى خلالها تسجيل 679 إنذارا للمنشآت بتصحيح المخالفات.
وتأتي هذه الجولات والحملات التفتيشية للتأكد من التزام المنشأة التجارية بقرارات التوطين وبتطبيق نظام العمل، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.
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