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ضبط 218 مخالفة وتسجيل 679 إنذارا للمنشآت بالباحة

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نفذت إدارة التفتيش بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة خلال ثلاثة الأشهر الماضية 492 حملة تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة.

وأسفرت تلك الحملات التي شملت مدينة الباحة وجميع محافظات المنطقة عن ضبط 218 مخالفة، فيما بلغ عدد الزيارات 7344 زيارة تفتيشية على المنشأة والمحال التجارية، جرى خلالها تسجيل 679 إنذارا للمنشآت بتصحيح المخالفات.

وتأتي هذه الجولات والحملات التفتيشية للتأكد من التزام المنشأة التجارية بقرارات التوطين وبتطبيق نظام العمل، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

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