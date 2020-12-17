2020-12-17

أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة حتى العاشرة

متابعات الخليج 365 - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة متوسطة إلى غزيرة على محافظات اضم، الطائف، ميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام

في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 10 مساء.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار متفرقة تسبق برياح نشطة على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض ،الشرقية ) كذلك على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.



