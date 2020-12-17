شكرا لقرائتكم خبر عن القتل حداً لمواطن أشعل النار في آخر لسرقة أمواله والان نبدء بالتفاصيل

نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل حداً بأحد الجناة في منطقة الباحة .

وكانت سلطات الامن قد تمكنت من القيض على أقدم ثامر بن عبدالله بن معيض الغامدي - سعودي الجنسية - بعدما اقدم على قتل فيصل بن محمد بن عبدالله الغامدي - سعودي الجنسية - وذلك باستدراجه وهو في مأمن منه إلى مكان خارج العمران وإطلاق النار عليه من مسدس أدى إلى مقتله وإحراق جثمانه ، بإشعال النار فيه لإخفاء معالم جريمته وسرقة بطاقة الصراف الآلي العائدة له واستعمالها والاستيلاء على مبلغ مالي.

و وأسفر التحقيق عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بقتله حداً لقتله المجني عليه غيلة ، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .