شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطعيمات لقاح كورونا بمركز الرياض للمؤتمرات والان نبدء بالتفاصيل

بدأ قبل قليل بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، عمليات تطعيم المواطنيبن والمقيمين بلقاح كورونا ، وذلك بعد تجهيزه مقراً لحقن لقاح كورونا

وتلقى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اللقاح.

وكانت الدفعة الثانية من لقاح فيروس كورونا (فايزر ـ بايونتك)، قد وصلت أمس، إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

ويذكر أن هيئة الغذاء والدواء قد طبقت إجراءات صارمة ودقيقة جداً للتأكد من قوة الدراسات وجميع الجوانب المتعلقة بمأمونية وسلامة وفعالية اللقاحات قبل السماح لها، مبيناً أن الخطوات التي اتخذتها المملكة في اعتماد لقاح فيروس كورونا، هي الخطوات الرسمية التي تتبعها الهيئة وهي من الهيئات المرموقة على المستوى العالمي.

وجاء قـرار موافقـة الهيئــة العامة للغذاء والدواء علـــى تسجيـل لقـاح "فايـزر-بيـونتــيــك" Pfizer-BioNTech) (COVID-19 Vaccine ، بعـد مراجعــة البيانــات المقدمة من جميــع جوانبهـــا الفنيـــة والعلميــة وتبين أن اللقـاح آمـن وفعــال ضد الفيروس، وبنـــاءً على ذلك تمـت الموافقــة المشروطة من قبل الهيئة على تسجيل اللقاح حسب الإدعاء الطبي المصـرح به تحصيـن الأشخاص بعمــر 16 سنة فما فــوق ضد فيروس كورونا المستجد 19-COVI.

وستتم متابعة اللقاح ،بعد استخدامه بهدف ضمــان سلامتـــه والكشـف المبكر عن أي أعراض جانبية قد تحدث, مفيداً أن الهيئة العامة للغذاء والدواء عملت على دليل ارشادي للممارس الصحي ودليل ارشادي لمتلقي اللقاح، وعمل نماذج إبلاغ مخصصة للأعـراض الجانبية الخاصة بلقاحات فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وكان المتحدث‏ الرسمي لوزارة الصحة ، قد اوصى الجميع بالحرص على الحصول على اللقاح، على رأسهم المتعافون من الفيروس، حيث لم تثبت الدراسات عدم احتمالية إصابتهم مجدداً, حيث سيكون الحصول على اللقاح بمراحل ولكل مرحلة أولوياتها.