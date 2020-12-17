- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم جملها تحط رحالها في تبوك لترميم وتحسين المباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جملها تحط رحالها في تبوك لترميم وتحسين المباني
شملت أعمال السباكة والطلاء والكهرباء
متابعات الخليج 365 - احمد العطوي - تبوك
نظمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبادرة جملها في مدينة تبوك، والتي تهدف إلى ترميم وتحسين المباني السكنية، حيث ساهم المتطوعون في العديد من مهام الترميم والتحسين مثل “أعمال السباكة والكهرباء وطلاء الجدران، وغيرها”.
وبين المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك منيف الحربي أن هذه الأنشطة تأتي ضمن المبادرات المجتمعية المتزامنة مع فعاليات يوم التطوع السعودي والعالمي تحت شعار “عطاء وطن”.
وأَضاف أن فرع الوزارة بمنطقة تبوك من خلال مركز التنمية الاجتماعية والجمعيات الأهلية التابعة يؤمن بأهمية ومكانة العمل التطوعي وتعزيز دوره الرائد الذي يضطلع به والرسالة التي يحملها رغبة في إبراز مكانته اللائقة من خلال تفعيل مثل هذه المبادرات لخدمة المجتمع.
كانت هذه تفاصيل خبر جملها تحط رحالها في تبوك لترميم وتحسين المباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.