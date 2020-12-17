2020-12-17

عبدالرحمن بن مساعد عن لقاح كورونا: كل ما فعلته السعودية يدعو فعلًا للفخر

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد الأمير عبدالرحمن بن مساعد أنه منذ حصر أول إصابة لكورونا في السعودية في أوائل مارس الماضي قبل 9 أشهر وحتى توفير اللقاح المجاني للمواطنين والمقيمين- اليوم بدأ إعطاء اللقاح -كل ما فعلته المملكة بفضل الله هو أمر يدعو فعلًا للفخر.

وأضاف ابن مساعد في تغريدات له عبر تويتر، اليوم الخميس: “الحمد لله على نعمته التي لا تعد ولا تحصى.. الحمد لله أن بلادي هي المملكة العربية السعودية.

وتابع: “رحم الله موتانا وموتاكم والمتوفين من فيروس كورونا وشفى الله جميع المصابين وأزال عنّا وعن العالم هذه الجائحة وكل وباء”.

لقاح ضروري ولا ضرر منه:

واستكمل عبدالرحمن بن مساعد: “قلت إنني سأفعل ذلك بإذن الله وبما أنني فوق الخمسين ولدي وزن زائد – وهذا ليس سرًا- فأتمنى من الإخوة في وزارة الصحة قبولي في الفئة الأولى التي تأخذ اللقاح وأن يتم تصوير ذلك .. لثقتي بعد الله بأن دولتنا لن تعطي اللقاح إلّا وهي متأكدة من أنه مفيد وضروري ولا ضرر منه”.

وأردف عبدالرحمن بن مساعد: هناك من هو متخوف من أخذ اللقاح الخاص بكوفيد 19 وهذا أمر أتفهمه، ولكن أن يتحول الأمر من تخوف إلى تخويف ونشر شائعات وأخبار ملفقة حوله فهذا أمر غير مفهوم وغير مقبول.. اللقاح اختياري وليس إجباري وبالنسبة لي سآخذ اللقاح حال توفره إن شاء الله وسأصوّر ذلك فيديو”.

بدء التطعيم اليوم:

وتلقى اليوم أول مواطن ومواطنة ومقيم جرعة من لقاح كورونا، كما تلقى كذلك وزير الصحة توفيق الربيعة التطعيم ضد كوفيد 19.

وقال الربيعة في تصريحات له إن اليوم بداية انفراج الأزمة، وأن هناك متابعة مباشرة ودقيقة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإطلاق عملية التطعيم، مشددًا على أن المملكة حريصة على توزيع لقاح كورونا بعدالة على المواطنين والمقيمين.

وتابع وزير الصحة: سيكون لدينا مراكز تطعيم في كل مناطق المملكة، متابعًا أنه يتم البحث عن لقاحات فيروس كورونا المضمونة والحاصلة على توثيق​.

