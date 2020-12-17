مدير وحدة تطوير اللقاحات في كيمارك يتلقى لقاح كورونا

2020-12-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

تلقى د. نايف بن خلف، عالم أبحاث الفيروسات واللقاحات ومدير وحدة تطوير اللقاحات في كيمارك التابع لوزارة الحرس الوطني، الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وقال ابن خلف في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الخميس: الحمد لله على فضله وعلى تقدم العلم (علم الإنسان ما لم يعلم) أخذت لقاح كوفيد-١٩ وأدعوا جميع الفئات المستهدفة للمبادرة بأخذه. كل الشكر للجهود الوطنية وخاصة وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء ولجان المراقبة العلمية.

وتلقى وزير الصحة توفيق الربيعة قبل قليل الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وقال الربيعة في تصريحات له إن اليوم بداية انفراج الأزمة، وأن هناك متابعة مباشرة ودقيقة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإطلاق عملية التطعيم، مشددًا على أن المملكة حريصة على توزيع لقاح كورونا بعدالة على المواطنين والمقيمين.

وتابع وزير الصحة: سيكون لدينا مراكز تطعيم في كل مناطق المملكة، متابعًا أنه يتم البحث عن لقاحات فيروس كورونا المضمونة والحاصلة على توثيق​.

