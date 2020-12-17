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2020-12-17 القبض على شخص أطلق النار على جهاز للرصد الآلي في القنفذة جرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه متابعات الخليج 365 - واس أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على شخص أطلق النار على جهاز للرصد الآلي على أحد الطرق بمحافظة القنفذة. وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد / محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة القنفذة تمكنت – بفضل الله – من القبض على (مواطن في العقد الرابع من العمر)، وذلك إثر قيامه بإطلاق النار على جهاز للرصد الآلي على أحد الطرق في المحافظة. وقد جرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.



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