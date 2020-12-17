2020-12-17

وزير الصحة يتلقى بعد قليل أول جرعة من لقاح كورونا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أفاد مراسل قناة الإخبارية بأن وزير الصحة توفيق الربيعة سيتلقى بعد قليل أول جرعة من لقاح كورونا.

اللقاح مجاني للجميع:

وكان وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، قد أعلن في وقت سابق من اليوم عن وصول أول دفعة من لقاح كورونا إلى المملكة، مؤكدًا أن اللقاح سيتم توفيره بشكل مجاني للجميع.

وأوضحت وزارة الصحة أن إجمالي من قام بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا بلغ منذ بدء التسجيل أمس الأول حتى ظهر يوم أمس الأربعاء أكثر من 150 ألف شخص.

وأهابت الصحة بالجميع سرعة التسجيل حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم- بإذن الله- من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكانت الصحة أعلنت مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، مؤكدة مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

