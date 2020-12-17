ستتم إحالته للهيئة المرورية
أطاح مرور الطائف، مساء أمس الأربعاء، بقائد المركبة الذي نشر مقاطع فيديو بوسائل التواصل الاجتماعي، أثناء قيادة سيارته بسرعة عالية.
وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المرور السعودي: مرور محافظة الطائف يضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا.
وأكد المرور السعودي، أن قائد المركبة عرض حياته وحياة الآخرين للخطر؛ لذلك ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
كانت هذه تفاصيل خبر «مرور الطائف» يُطيح بقائد مركبة نشر مقاطع لقيادته بسرعة جنونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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