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القصبي: تأسيس 36 ألف متجر إلكتروني في 9 أشهر فقط
رؤية 2030 جعلت السعودية على كامل الاستعداد لمواجهة كورونا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير التجارة والإعلام المكلف، ماجد القصبي، أن المملكة استطاعت أن تضمن انسيابية السلع والخدمات والأدوية وممرات الشحن البحري خلال أزمة كورونا.
جاء ذلك خلال جلسة عن تأمين سلاسل الإمداد في الأزمات ضمن “ملتقى الميزانية”، حيث قال إن رؤية 2030 استطاعت أن تجعل المملكة على كامل الاستعداد لمواجهة جائحة كورونا.
وأضاف: “رصدنا 218 سلعة أساسية، راقبناها وعملنا على ضمان انسيابتها ومراقبة أسعارها”، بحسب العربية.
ونوه القصبي إلى حس المسؤولية التي أبداها الجميع خلال الأزمة من مواطنين إلى القطاع الخاص والشركات، حيث رفع الجميع شعار “كلنا مسؤول”، حيث عمد التجار إلى مواكبة التحول في النمط التجاري فحولوا خدماتهم إلى التجارة الإلكترونية، فضلًا عن التشاركية مع الجهات الحكومية في ضمان توفير السلع”.
وصرح بأن الدولة ضخت 218 مليار ريال لدعم القطاع الخاص، وسط حرص جديد على إيجاد آلية تكفل وصول الإمدادات، وأن الجائحة قد ولدت منها الفرص، حيث خلال فترة 9 أشهر فقط تم تأسيس نحو 36 ألف متجر إلكتروني.
وتابع وزير التجارة: “الدولة دعمت الاستثمار المحلي سواء الصناعات الغذائية المحلية أو الأمن الغذائي المحلي”.
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