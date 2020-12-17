«الجوازات» تستعرض أهم وظائف خدمة الرسائل والطلبات عبر «أبشر»

استعرضت المديرية العامة للجوازات السعودية، أبرز المشكلات التي تسهم خدمة الرسائل والطلبات عبر منصة أبشر في حلها.

وطالبت الجوازات السعودية، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، ردًا على استفسار أحد المستخدمين، بتصوير الملاحظة، وإرسالها من خلال خدمة الرسائل والطلبات المتاحة في منصة أبشر لنتمكن من خدمتك.

خدمة الرسائل والطلبات

وأوضحت الجوازات السعودية، أن خدمة الرسائل والطلبات متاحة ومستمرة من خلال المنصة الإلكترونية أبشر، لجميع المستفيدين من خدماتها؛ حيث يمكن من خلال استخدام هذه الخدمة معالجة الملاحظات التي تظهر للمستفيدين على منصة أبشر وتعوقهم من إنهاء معاملاتهم، وحلّها من قبل المختصين دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.

وجددت المديرية العامة للجوازات التذكير بالمشكلات التي يتم حلها من خلال خدمة الرسائل والطلبات، وتتمثل في:

- مشاكل هوية المقيم

- مشاكل التأشيرات

- مشاكل تحديث معلومات جواز السفر ونقل المعلومات

- مشاكل نقل الخدمات وتعديل المهنة

- الاقتراحات الخاصة بتطوير الخدمات

- الاقتراحات الخاصة بتطوير الخدمات

- تمديد تأشيرة الزيارة لحاملي الجنسية اليمنية

- خرج ولم يعد

- إلغاء بلاغ التغيب

- إضافة مولود

- تمديد تأشيرة الزيارة لحاملي الجنسية السورية

آلية الاستفادة من الخدمة

وحددت مديرية الجوازات السعودية، آلية وطريقة الاستفادة من خدمة الرسائل والطلبات، وتتمثل في الخطوات التالية:

- ادخل على الحساب الشخصي بمنصة أبشر

- اختار خدمة الرسائل والطلبات

- اكتب موضوع ونص الرسالة التي تظهر لك وتعيق تنفيذ الخدمة إلكترونيًّا.

- اشرح الخدمة المطلوبة بنص الرسالة موضحًا رقم هوية مقيم أو رقم الحدود

- قم برفع المرفقات للحالة إن وجد

وأشارت المديرية العامة للجوازات إلى أنه لا يمكن تنفيذ الخدمة في حال كان المقيم لا يتبع لصاحب الحساب المرسل منه.

وأكدت الجوازات السعودية، أنه سيتم تجاهل أي طلب في حال كان لا يندرج تحت الخدمة المختارة.



اقرأ أيضًا:

«الجوازات السعودية»: 12 تنبيهًا مهمًا بخصوص وثائق السفر

الجوازات السعودية تحدد شروط الإبلاغ عن هروب العمالة المنزلية



