السعودية اليوم / الصين تسجل 7 إصابات جديدة بكوفيد-19



بكين 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واس

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الخميس إن البر الرئيسي سجل أمس سبع حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 انخفاضا من 12 في اليوم السابق.

ويصل بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين إلى 86777. بينما يظل عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

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