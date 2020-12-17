السعودية اليوم / المكسيك تسجل 10297 إصابة جديدة بفيروس كورونا و670 وفاة



مكسيكو سيتي 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واس

قالت وزارة الصحة المكسيكية يوم امس الأربعاء إنها سجلت 10297 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وتقول الحكومة إن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير على الأرجح من الحالات المؤكدة.

// انتهى //

07:31ت م

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مكسيكو سيتي 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسقالت وزارة الصحة المكسيكية يوم امس الأربعاء إنها سجلت 10297 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و670 وفاة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى مليون و277 ألفا و499 والوفيات 115 ألفا و679.وتقول الحكومة إن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير على الأرجح من الحالات المؤكدة.// انتهى //07:31ت م0012

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