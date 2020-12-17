النائب العام: ميزانية 2021 تؤكد كفاءة الاقتصاد الوطني في مواجهة الجائحة

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قال النائب العام الشيخ سعود المعجب، إن أرقام الميزانية المباركة لهذا العام تعكس كفاءة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة تداعيات جائحة كورونا ، وتؤكد كذلك استمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات في سياق مسيرة التنمية والتطوير لتحقيق رؤية المملكة «2030». ورفع النائب العام، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله بمناسبة إقرار ميزانية العام المالي 1442هـ - 1443هـ. ونوه بمضامين توجيهات القيادة الرشيدة بأن تعطي هذه الميزانية الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ودعم القطاع الخاص والمحافظة على وظائف المواطنين، وتنفيذ المشاريع الإسكانية، والمشاريع التنموية التي توفر مزيدا من فرص العمل، والاستمرار في محاربة الفساد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والتنفيذ الفاعل لبرامج ومشاريع الميزانية. وختم الشيخ المعجب تصريحه سائلا الله تعالى أن يديم على هذا الوطن الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم عزهما، ويمدهما بالتوفيق.

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